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Члены Комитета избирателей Украины: "Зеленский выполнил четверть обещаний"

Мир » Бывший СССР » Украина

Представители Комитета избирателей Украины написали в Facebook, что президент их страны Владимир Зеленский не смог выполнить данные год назад обещания.

Члены Комитета избирателей Украины: "Зеленский выполнил четверть обещаний"

Война в Донбассе

В прошлогодней речи Владимир Зеленский выделил проблему боевых действий на территории неподконтрольного Киеву Донбасса. По данным Комитета избирателей Украины, за год на линиях огня погибли 45 украинских солдат. Также ДНР и ЛНР "вернуть" не получилось. Однако глава государства организовал "Крымскую платформу", что в сообщении назвали положительным моментом.

Вакцинация против "ковида"

По мнению членов комитета, препараты от инфекции доставляли слишком долго, из-за чего уровень вакцинации украинских граждан стал самым низким в Европе. При этом власти ранее уверяли, что в стране всё готово для борьбы с пандемией.

"Большинство обещаний и заявлений, которые озвучивал Зеленский в 2020 году, не были реализованы", — подчеркнули сотрудники комитета.

По их словам, за два года службы президент выполнил четверть целей.

На следующем сроке успеет

Следующие выборы руководителя Украины пройдут 31 марта 2024 года. Нынешний президент Владимир Зеленский заявил, что не успел выполнить все свои планы, а потому может баллотироваться снова.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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