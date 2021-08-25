Политолог: американская машинка по модернизации оккупированных стран сломалась

У США перестало получаться модернизировать оккупированные ими страны, заявил "Свободной прессе" гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

"Американская машинка по модернизации оккупированных стран сломалась. Если раньше все видели, что Соединенные Штаты могли из оккупированных Южной Кореи, Японии, Западной Германии, и даже Польши сделать очень сильные страны, то сейчас у них это не получается", — сказал политолог.

Он отметил, что в настоящее время, страны, оказывающиеся под влиянием Америки, "терпят крах". Эксперт привёл в качестве примеров таких стран Афганистан, Ирак и Украину.

По словам Сергея Маркова, поражение американцев в Афганистане и приход к власти в этой стане талибов* фактически означает для неё откат из ХХI века в XVIII, а то и в XVII век.

Политолог отметил, что провал американцев в Афганистане показал, что США не могут быть лидером в современном мире. "Они обязательно терпят поражение, если противники проявляют настойчивую, жёсткую готовность к пожертвованию, как это продемонстрировали талибы*", — подчеркнул Сергей Марков.

Он добавил, что ситуация в Афганистане показала, что американцы готовы бросить сотрудничавших с ними людей. Поэтому быть союзниками США "очень опасно".

* "Талибан" - организация, запрещённая в РФ

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