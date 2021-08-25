Китай: действия США могут привести к милитаризации космоса

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что действия США увеличивают риск размещения оружия в космосе.

По словам Вэньбиня, сейчас ситуация с безопасностью в космосе становится сложной из-за действий США, которые не скрывают, что рассматривают космическое пространство, как "новую территорию боевых действий". Для этого Вашингтон создал космические войска и космическое командование, отметил официальный представитель МИД КНР.

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