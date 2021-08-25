Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море

Шведская телекомпания SVT сообщила, что страна усилила своё военное присутствие в Балтийском море. В Швеции внимательно следят за военными операциями, проводимыми Россией.

Начальник отдела полка острова Готланд по связям со СМИ Томас Ангшаммар рассказал, что было усилено не только военное присутствие на острове, но и морское наблюдение в Балтийском море. По словам Ангшаммара, Швеция повышает боевую готовность в регионе по причине возросшей военной активности России.

Шведские подразделения будут находиться в регионе, пока есть необходимость. О количестве войск на данный момент ничего не известно. На следующей неделе у шведских военных планируется проведение учений.

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