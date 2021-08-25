Президент Эстонии: Украине потребуется 20 лет подготовки для вступления в ЕС

Украине необходимо провести большую работу для соответствия условиям вступления в Евросоюз, на что может уйти не один десяток лет, заявила в интервью "Европейской правде" президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Она отметила, что существует множество условий для вступления в ЕС. И Украина им не соответствует. "Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдёте до этой готовности", — предположила Керсти Кальюлайд. По её словам, аналогичная ситуация складывается с Молдовой и Грузией.

"Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", — заявила президент Эстонии.

По словам Керсти Кальюлайд, она хотела бы, чтобы Евросоюз "был смелее" в вопросе расширения. Эстонский президент полагает, что для Украины, Молдовы и Грузии стоило бы создать новый формат вхождения в ЕС. Возможно, этим трём странам нужен некий промежуточный этап на евроинтеграционном пути.

Керсти Кальюлайд отметила, что экономики Украины, Молдовы и Грузии уже интегрируются с экономикой ЕС.

"Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжёлая работа", — заявила собеседница издания.

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