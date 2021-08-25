Работающие женщины в Афганистане должны сидеть по домам до тех пор, пока не будут созданы надлежащие системы обеспечения их безопасности, заявил пресс-секретарь группировки "Талибан" (запрещена в России) Забиулла Муджахид на брифинге в Кабуле.
"Это всего лишь временная процедура. Пока что наши силы безопасности не обучены тому, как обращаться с женщинами, как разговаривать с ними. Пока мы не обеспечим женщинам полную безопасность — мы просим их оставаться дома”, — цитирует слова Муджахида BBC News.
Тем временем, 24 августа на экстренном заседании Совета ООН в Женеве верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет заявила, что соблюдение прав женщин в Афганистане — "основная красная линия" для талибов.
На заседании ООН назвали "заслуживающими доверия" сообщения о злоупотреблениях со стороны талибов, особенно об ограничениях в отношении женщин.
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