На обложке альбома культовой американской группы Nirvana изобразили голого малыша Спенсера Элдона в воде. Сегодня это уже 30-летний мужчина, и он захотел получить компенсацию за многолетний стресс из-за гениталий, которые стали публичными.
Мужчина намерен засудить группу, поскольку всё взросление он ходил в больницы, чтобы справиться со стрессом из-за того снимка. Спенсер Элдон подал иск на:
По данным журналистов TMZ, Спенсер Элдон добивается ста пятидесяти тысяч долларов от каждого обвиняемого. Если иск примут, фигурантов будут судить за детскую порнографию в коммерческих целях. Также, по мнению мужчины, Дэйв Горл и Крист Новоселич могли защитить ребёнка от сексуальной эксплуатации, как и другие члены команды, но не стали этого делать.
Обложка с малышом является одним из символов поп-культуры и рок-музыки. На обложке ребёнок находится в воде, плывёт к доллару на рыболовном крючке.
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