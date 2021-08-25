Повзрослевший малыш с обложки Nirvana будет судиться из-за детской порнографии

На обложке альбома культовой американской группы Nirvana изобразили голого малыша Спенсера Элдона в воде. Сегодня это уже 30-летний мужчина, и он захотел получить компенсацию за многолетний стресс из-за гениталий, которые стали публичными.

Мужчина намерен засудить группу, поскольку всё взросление он ходил в больницы, чтобы справиться со стрессом из-за того снимка. Спенсер Элдон подал иск на:

Дэйва Грола;

Криста Новоселича;

родственников Курта Кобейна;

фотографа обложки;

других связанных с Nirvana людей.

По данным журналистов TMZ, Спенсер Элдон добивается ста пятидесяти тысяч долларов от каждого обвиняемого. Если иск примут, фигурантов будут судить за детскую порнографию в коммерческих целях. Также, по мнению мужчины, Дэйв Горл и Крист Новоселич могли защитить ребёнка от сексуальной эксплуатации, как и другие члены команды, но не стали этого делать.

Обложка с малышом является одним из символов поп-культуры и рок-музыки. На обложке ребёнок находится в воде, плывёт к доллару на рыболовном крючке.

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