EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На лечение COVID-19 в РФ до конца года могут потратить более 100 млрд рублей
Адвокат учёного Голубкина назвал причину обвинения в государственной измене
Лариса Долина показала стройную фигуру в купальнике
Наводнения на севере Европы связаны с глобальным потеплением
Курбан Омаров похвастался шикарной холостяцкой берлогой
Чукотка, Коми, Магадан: регионы с наибольшим оттоком населения назвал Росстат
Вербовали россиян: ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихада"*
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Повзрослевший малыш с обложки Nirvana будет судиться из-за детской порнографии

Мир

На обложке альбома культовой американской группы Nirvana изобразили голого малыша Спенсера Элдона в воде. Сегодня это уже 30-летний мужчина, и он захотел получить компенсацию за многолетний стресс из-за гениталий, которые стали публичными.

Повзрослевший малыш с обложки Nirvana будет судиться из-за детской порнографии

Мужчина намерен засудить группу, поскольку всё взросление он ходил в больницы, чтобы справиться со стрессом из-за того снимка. Спенсер Элдон подал иск на:

  • Дэйва Грола;
  • Криста Новоселича;
  • родственников Курта Кобейна;
  • фотографа обложки;
  • других связанных с Nirvana людей.

По данным журналистов TMZ, Спенсер Элдон добивается ста пятидесяти тысяч долларов от каждого обвиняемого. Если иск примут, фигурантов будут судить за детскую порнографию в коммерческих целях. Также, по мнению мужчины, Дэйв Горл и Крист Новоселич могли защитить ребёнка от сексуальной эксплуатации, как и другие члены команды, но не стали этого делать.

Обложка с малышом является одним из символов поп-культуры и рок-музыки. На обложке ребёнок находится в воде, плывёт к доллару на рыболовном крючке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Курт Кобейн - ЛУЗЕР, СТАВШИЙ БОГОМ [История в Личностях]
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Повзрослевший малыш с обложки Nirvana будет судиться из-за детской порнографии
Вербовали россиян: ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихада"*
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России
Основные провалы Льва Хасиса в Сбербанке: что теперь делать мегабанку
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
ФСБ рассказала о планах Японии оккупировать СССР
Лиза Арзамасова рассекретила пол и имя новорождённого малыша
"Экоцид": СКР завёл дело по факту перекрытия Северо-Крымского канала
Хлопья из зародышей пшеницы: польза и вред
Популярное
Бывший СССР
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы

За последние несколько недель в СМИ широко обсуждается ряд случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. "Офицеры России" готовы вмешаться.

"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Мир. Новости мира
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Российский шоу-бизнес
Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь
Домашние животные
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Любовь Степушова Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать укранцев в Афганистане Любовь Степушова Игорь Буккер Токио-2020: паралимпийские игры — от реабилитации к шоу Игорь Буккер Василий Амирджанов Охранители скреп пестуют тоталитарную психоделику Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Проект “анти-Россия”: Кучма признал, что Путин прав
Мир. Новости мира
В Афганистане неизвестные угнали украинский самолёт
Стало известно, почему Меркель не сдалась, защищая "Северный поток - 2"
Энергетика
Стало известно, почему Меркель не сдалась, защищая "Северный поток - 2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников