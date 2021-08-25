Читатели издания Die Zeit назвали высказывания Киева "внутриполитической пропагандой".
Немецкое издание Die Zeit сделало публикацию, посвященную международному саммиту "Крымская платформа". Читатели портала выступили с резкой критикой мероприятия в комментариях.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита заявил об "обратном отсчете времени деоккупации Крыма" и рассказал о России, превратившей полуостров в "неблагополучную" военную базу. Остальные участники мероприятия согласились с выступлением Зеленского и призвали не допустить "легализацию аннексии".
Читатели Die Zeit сошлись во мнении, что заявления о возвращении полуострова Украине смешны и являются обычной внутриполитической пропагандой:
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Крыму поблагодарили Зеленского за пиар российского полуострова.
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