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Немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности

Мир » Бывший СССР » Украина

Читатели издания Die Zeit назвали высказывания Киева "внутриполитической пропагандой".

Немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности

Немецкое издание Die Zeit сделало публикацию, посвященную международному саммиту "Крымская платформа". Читатели портала выступили с резкой критикой мероприятия в комментариях.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита заявил об "обратном отсчете времени деоккупации Крыма" и рассказал о России, превратившей полуостров в "неблагополучную" военную базу. Остальные участники мероприятия согласились с выступлением Зеленского и призвали не допустить "легализацию аннексии".

Читатели Die Zeit сошлись во мнении, что заявления о возвращении полуострова Украине смешны и являются обычной внутриполитической пропагандой:

  • "И как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте вновь заговорил актер и комедиант", — заметил пользователь с псевдонимом Zweispruch.
  • "Зеленский еще не забыл, как шутить." (Euromongo all stars)
  • "Неужели кто-то всерьез думал, что Украина войдет в НАТО и ЕС и возьмет с собой Крым вместе с важными военными базами России, а Россия не вмешается?" (PET111)
  • "Крым с 2014 года стал российским и таковым останется." (Benutzername008)

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Крыму поблагодарили Зеленского за пиар российского полуострова.

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Зеленский возвращает Крым — в столице Украины стартовал международный саммит «Крымская платформа»
Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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