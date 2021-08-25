ФСБ рассказала о планах Японии оккупировать СССР

Летом 1941 года Генштаб Японии разрабатывал план оккупации Сибири и Дальнего Востока.

ФСБ России обнародовала подлинный текст приговора Токийского международного военного трибунала, в котором военные преступники обвиняются в планах захвата советских территорий в Сибири и на Дальнем Востоке.

В 1931 году Япония нарушила заключенное с СССР соглашение о демилитаризации Южного Сахалина по итогам Портсмутского мирного договора 1905 года и построила на острове военные укрепления, после чего вторглась в Маньчжурию.

Эти действия дали старт к созданию "Восточноазиатской сферы сопроцветания", придуманной японскими властями. Планам правительства страны было не суждено сбыться после поражения Японии в августе 1945 года.

Токийскому трибуналу предоставили доказательства того, что одними из главных намерений агрессора было ведение войны против СССР и оккупация значительных территорий Советского Союза:

Японское руководство считало захват территорий СССР настолько осуществимым, что в Генеральном штабе и в штабе Квантунской армии были выработаны конкретные планы по управлению данными территориями.

Летом 1941 года офицеры Генштаба Японии разрабатывали план оккупации Сибири и Дальнего Востока. Территорию СССР фактически планировалось поделить между странами Оси.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что ФСБ рассекретила планы Японии по борьбе с СССР при помощи ядовитых веществ.

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