СМИ: заказанный Байденом спецслужбам доклад о COVID ничем его не порадовал

Во вторник на стол американского президента лег отчет о происхождении коронавируса, подготовленный спецслужбами США.

Официальное оглашение результатов "проведенного расследования", как сообщили в Белом доме, состоится через несколько дней.

Однако, как стало известно газете The Washington Post "от двух источников, пожелавших сохранить анонимность", ничего нового и тем более подтверждающего версию об "утечке COVID из китайской лаборатории" "нарыть" за 90 дней не удалось.

Как пишет сегодня китайская газета "Глобал таймс" со ссылкой на собственные источники, знакомые с текстом документа,

"...разведывательное управление США пыталось за три месяца решить головоломку, которая ставила в тупик ученых всего мира за последние полтора года. Даже на заключительном этапе у сотрудников разведки Байдена мало убедительных доказательств в поддержку теории "утечки в лаборатории", гипотезы, которую даже научные учреждения и союзники США считают надуманной, но американские команды все еще обходились подержанными, ненадежными доказательствами для составления отчета, в котором пытаются очернить Китай как виновника происхождения вируса. Они даже пытались подавить ученых и ВОЗ, чтобы получить подтверждение интересной Белому дому версии. Но — не вышло".

Тупик

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что потребуется "несколько дней", чтобы подготовить несекретную версию обзора для общественности.

Источники, близкие к этому вопросу, ранее сообщили Global Times, что спецслужбы США не могут представить никаких конкретных доказательств или научных доказательств в поддержку теории "утечки в лаборатории". Источники отметили, что так называемые доказательства, которые до сих пор были сфабрикованы, в основном являются косвенными и совершенно ненадежными.

Более того, исследовательские институты США и их союзники также считают, что вирус почти наверняка не был создан искусственно, и, следовательно, вряд ли американской разведке удалось в течение 90 дней подтвердить теорию "утечки в лаборатории".