EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Загадка недели: угоняли в Афганистане украинский самолёт или нет
Народная программа ЕР: что запланировано сделать для людей
Топ-5 продуктов для защиты от простуды и гриппа
От каких недугов защищает тыква
Какова вероятность попасть в больницу у непривитых от COVID-19, выяснили учёные
Учёные из Австралии выяснили, как антибиотики влияют на продолжительность жизни
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Байден может оставить войска на территории Афганистана после запрета эвакуации
Проценко рассказал, что в России недостаточно вакцинированных от COVID-19

СМИ: заказанный Байденом спецслужбам доклад о COVID ничем его не порадовал

Мир

Во вторник на стол американского президента лег отчет о происхождении коронавируса, подготовленный спецслужбами США.

СМИ: заказанный Байденом спецслужбам доклад о COVID ничем его не порадовал

Официальное оглашение результатов "проведенного расследования", как сообщили в Белом доме, состоится через несколько дней.

Однако, как стало известно газете The Washington Post "от двух источников, пожелавших сохранить анонимность", ничего нового и тем более подтверждающего версию об "утечке COVID из китайской лаборатории" "нарыть" за 90 дней не удалось.

Как пишет сегодня китайская газета "Глобал таймс" со ссылкой на собственные источники, знакомые с текстом документа,

"...разведывательное управление США пыталось за три месяца решить головоломку, которая ставила в тупик ученых всего мира за последние полтора года.

Даже на заключительном этапе у сотрудников разведки Байдена мало убедительных доказательств в поддержку теории "утечки в лаборатории", гипотезы, которую даже научные учреждения и союзники США считают надуманной, но американские команды все еще обходились подержанными, ненадежными доказательствами для составления отчета, в котором пытаются очернить Китай как виновника происхождения вируса. Они даже пытались подавить ученых и ВОЗ, чтобы получить подтверждение интересной Белому дому версии. Но — не вышло".

Тупик

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что потребуется "несколько дней", чтобы подготовить несекретную версию обзора для общественности.

Источники, близкие к этому вопросу, ранее сообщили Global Times, что спецслужбы США не могут представить никаких конкретных доказательств или научных доказательств в поддержку теории "утечки в лаборатории". Источники отметили, что так называемые доказательства, которые до сих пор были сфабрикованы, в основном являются косвенными и совершенно ненадежными.

Более того, исследовательские институты США и их союзники также считают, что вирус почти наверняка не был создан искусственно, и, следовательно, вряд ли американской разведке удалось в течение 90 дней подтвердить теорию "утечки в лаборатории".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Планов действий по эвакуации из Афганистана после 31 августа у США нет
Этот противоречивый банан: так полезный или вредный?
Полезные свойства тыквенного масла
Кто не улетел - мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт
Пять "стыдных" вопросов врачу о половых инфекциях
G7 нашла "огромные рычаги влияния" на талибов*
Лечим душу и тело в целебной ванне
Маас: Германия не укладывается в сроки эвакуации из Афганистана
Целебные свойства сельдерея: рецепты полезных блюд
НАТО клянётся бороться с терроризмом в лучших традициях "Полицейской академии"
Популярное
Бывший СССР
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы

За последние несколько недель в СМИ широко обсуждается ряд случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. "Офицеры России" готовы вмешаться.

"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Мир. Новости мира
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Российский шоу-бизнес
Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь
Мир. Новости мира
Проект “анти-Россия”: Кучма признал, что Путин прав
Игорь Буккер Токио-2020: паралимпийские игры — от реабилитации к шоу Игорь Буккер Василий Амирджанов Охранители скреп пестуют тоталитарную психоделику Василий Амирджанов Любовь Степушова Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В Афганистане неизвестные угнали украинский самолёт
Мир. Новости мира
Захваченный в Кабуле украинский самолёт выкупили богатые афганцы
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Домашние животные
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников