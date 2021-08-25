EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Загадка недели: угоняли в Афганистане украинский самолёт или нет
Народная программа ЕР: что запланировано сделать для людей
Топ-5 продуктов для защиты от простуды и гриппа
От каких недугов защищает тыква
Какова вероятность попасть в больницу у непривитых от COVID-19, выяснили учёные
Учёные из Австралии выяснили, как антибиотики влияют на продолжительность жизни
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Проценко рассказал, что в России недостаточно вакцинированных от COVID-19
Власти Ленобласти проведут проверку о лжевакцинации во Всеволожске

G7 нашла "огромные рычаги влияния" на талибов

Мир

G7 согласовала "дорожную карту” для взаимодействия с талибами. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

G7 нашла "огромные рычаги влияния" на талибов

По его словам, "условие номер один” для боевиков — обеспечить безопасный проход для тех, кто хочет покинуть Афганистан после 31 августа — даты, к которой из страны должны уйти оставшиеся иностранные войска.

  • Лидеры стран G7 — США, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Канады и Японии — провели виртуальную встречу во вторник, обсудив продолжающийся кризис в Афганистане.

"Группа G7 разработала совместный подход к талибам… согласован не только совместный подход к решению проблемы эвакуации, но и дорожная карта того, как мы собираемся взаимодействовать с талибами", — сказал Джонсон.

Он особо подчеркнул, что "семь богатых стран имеют огромные рычаги влияния” на группировку боевиков, которая захватила Афганистан неделю назад. Хотя премьер-министр не вдавался в подробности, он намекнул на удержание замороженных афганских средств, хранящихся в иностранных банках.

"Некоторые скажут, что они этого не принимают, а некоторые, я надеюсь, поймут смысл этого, потому что у G7 есть очень значительные рычаги влияния — экономические, дипломатические и политические, — сказал Джонсон. — Условие номер один, которое мы ставим как G7, состоит в том, что они должны гарантировать, вплоть до 31 августа и далее, безопасный проход для тех, кто хочет выйти”.

Большая семерка G7 в Канаде
Большая семерка G7 

Со своей стороны, выступая после встречи G7, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "крайний срок вывода войск и эвакуации находится в руках США, поскольку Америка должна решить, когда прекратить операции в Кабуле".

Канцлер Германии Ангела Меркель, тем временем, заявила, что эвакуация не может продолжаться без поддержки США. Меркель также пообещала, что Германия выделит €100 млн "на немедленную гуманитарную помощь Афганистану", добавив, что еще €500 млн "могут быть предоставлены позж"е.

К слову, руководство движения Талибан* подтвердило свою позицию в отношении процесса эвакуации, а представитель группировки Забихулла Муджахид повторил, что эвакуация иностранцев должна завершиться к крайнему сроку 31 августа.

Муджахид заверил: тысячам афганцев, столпившихся в аэропорту Кабула и вокруг него в надежде покинуть страну, нечего бояться талибов, и они должны вернуться домой:

"Мы гарантируем их безопасность", — сказал он.

* запрещённая в РФ организация

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вот почему США сбежали из Афганистана / Правда, о которой молчат СМИ
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
НАТО клянётся бороться с терроризмом в лучших традициях "Полицейской академии"
Загадка недели: угоняли в Афганистане украинский самолёт или нет
Народная программа ЕР: что запланировано сделать для людей
Топ-5 продуктов для защиты от простуды и гриппа
От каких недугов защищает тыква
Какова вероятность попасть в больницу у непривитых от COVID-19, выяснили учёные
Учёные из Австралии выяснили, как антибиотики влияют на продолжительность жизни
Королева мертвого Нью-Йорка: почему стоит опасаться нового губернатора
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Байден может оставить войска на территории Афганистана после запрета эвакуации
Популярное
Бывший СССР
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы

За последние несколько недель в СМИ широко обсуждается ряд случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. "Офицеры России" готовы вмешаться.

"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Мир. Новости мира
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Российский шоу-бизнес
Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь
Мир. Новости мира
В Афганистане неизвестные угнали украинский самолёт
Игорь Буккер Токио-2020: паралимпийские игры — от реабилитации к шоу Игорь Буккер Василий Амирджанов Охранители скреп пестуют тоталитарную психоделику Василий Амирджанов Любовь Степушова Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Проект “анти-Россия”: Кучма признал, что Путин прав
Мир. Новости мира
Захваченный в Кабуле украинский самолёт выкупили богатые афганцы
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Домашние животные
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников