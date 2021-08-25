G7 нашла "огромные рычаги влияния" на талибов

G7 согласовала "дорожную карту” для взаимодействия с талибами. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, "условие номер один” для боевиков — обеспечить безопасный проход для тех, кто хочет покинуть Афганистан после 31 августа — даты, к которой из страны должны уйти оставшиеся иностранные войска.

Лидеры стран G7 — США, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Канады и Японии — провели виртуальную встречу во вторник, обсудив продолжающийся кризис в Афганистане.

"Группа G7 разработала совместный подход к талибам… согласован не только совместный подход к решению проблемы эвакуации, но и дорожная карта того, как мы собираемся взаимодействовать с талибами", — сказал Джонсон.

Он особо подчеркнул, что "семь богатых стран имеют огромные рычаги влияния” на группировку боевиков, которая захватила Афганистан неделю назад. Хотя премьер-министр не вдавался в подробности, он намекнул на удержание замороженных афганских средств, хранящихся в иностранных банках.

"Некоторые скажут, что они этого не принимают, а некоторые, я надеюсь, поймут смысл этого, потому что у G7 есть очень значительные рычаги влияния — экономические, дипломатические и политические, — сказал Джонсон. — Условие номер один, которое мы ставим как G7, состоит в том, что они должны гарантировать, вплоть до 31 августа и далее, безопасный проход для тех, кто хочет выйти”.

Большая семерка G7

Со своей стороны, выступая после встречи G7, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "крайний срок вывода войск и эвакуации находится в руках США, поскольку Америка должна решить, когда прекратить операции в Кабуле".

Канцлер Германии Ангела Меркель, тем временем, заявила, что эвакуация не может продолжаться без поддержки США. Меркель также пообещала, что Германия выделит €100 млн "на немедленную гуманитарную помощь Афганистану", добавив, что еще €500 млн "могут быть предоставлены позж"е.

К слову, руководство движения Талибан* подтвердило свою позицию в отношении процесса эвакуации, а представитель группировки Забихулла Муджахид повторил, что эвакуация иностранцев должна завершиться к крайнему сроку 31 августа.

Муджахид заверил: тысячам афганцев, столпившихся в аэропорту Кабула и вокруг него в надежде покинуть страну, нечего бояться талибов, и они должны вернуться домой:

"Мы гарантируем их безопасность", — сказал он.

* запрещённая в РФ организация

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