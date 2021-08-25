Загадка недели: угоняли в Афганистане украинский самолёт или нет

Представитель Министерства иностранных дел Украины опроверг заявление зама руководителя ведомства о том, что самолёт, отправленный Киевом для вывоза граждан из Афганистана, был захвачен боевиками.

Как это часто бывает, украинские власти в очередной раз всех "запутали в фактах".

Напомним, поздно вечером в понедельник Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины, заявил, что самолёт, который Киев отправил эвакуировать граждан страны из Афганистана после захвата талибами* Кабула, был захвачен неизвестными нападавшими и вместо этого доставил совсем других пассажиров в Иран.

"Наш самолёт был угнан, — сказал Енин в интервью каналу "Громадське ТВ". — У нас фактически украли наш самолёт — он улетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти из Афганистана украинцев".

Однако менее чем через день официальный представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг факт угона какого-либо самолёта, заявив, что сообщения "некоторых СМИ" "не соответствуют действительности".

По словам Николенко, Тенин просто объяснял "беспрецедентный уровень трудностей, с которыми пришлось столкнуться дипломатам, чтобы вытащить украинцев".

Он не уточнил, откуда взялась иранская история об угоне самолёта и почему заместитель министра сообщил прессе, что самолёт украли вооружённые люди, если это действительно не так.

Иранские официальные лица также позже опровергли эту историю, заявив, что украинский самолёт приземлился в аэропорту Мешхеда для дозаправки, прежде чем продолжить полёт в Киев.

К слову, пока украинские власти изобретают громкие инфоповоды, правда, пока неясно, зачем, граждане Незалежной, остающиеся в Афганистане, настолько опасаются за свою жизнь, что представляются талибам* при встрече русскими.

* группировка, запрещённая на территории РФ