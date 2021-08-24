Байден может оставить войска на территории Афганистана после запрета эвакуации

Президент США Джо Байден рассказал, что намерен вывести армию из Афганистана до 31 августа.

Представитель американской администрации заявил, что Байден сослался на высокий риск нападения со стороны "Талибана"*. Поэтому глава США пока не собирается выводить войска из Афганистана раньше 31 августа. Об этом Байден рассказал на встрече G7.

При этом он отметил, что американские солдаты могут остаться в Афганистане на более длительный срок. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свой источник.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо рассказал на встрече, что может оставить войска на территории Афганистана после 31 августа.

Ранее представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил, что эвакуация из Кабула будет прекращена после 31 августа. Доступ к аэропорту в Кабуле имеют только иностранные граждане. Об этом он сказал в беседе с телеканалом Sky News.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

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