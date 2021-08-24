Президент США Джо Байден рассказал, что намерен вывести армию из Афганистана до 31 августа.
Представитель американской администрации заявил, что Байден сослался на высокий риск нападения со стороны "Талибана"*. Поэтому глава США пока не собирается выводить войска из Афганистана раньше 31 августа. Об этом Байден рассказал на встрече G7.
При этом он отметил, что американские солдаты могут остаться в Афганистане на более длительный срок. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свой источник.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо рассказал на встрече, что может оставить войска на территории Афганистана после 31 августа.
Ранее представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил, что эвакуация из Кабула будет прекращена после 31 августа. Доступ к аэропорту в Кабуле имеют только иностранные граждане. Об этом он сказал в беседе с телеканалом Sky News.
*Террористическая организация, запрещённая в России.
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