"Талибан"* введет запрет на эвакуацию из Кабула

Движение "Талибан"* собирается запретить эвакуацию из Кабула до 31 августа. С таким заявлением выступил один из представителей Забихулла Муджахид.

По словам представителя, талибы* не поддерживают отъезд своих граждан из страны. Поэтому он предложил запретить все эвакуации до 31 августа. Муджахид заявил, что после этой даты афганцам будет запрещено покидать страну.

"Все люди должны быть вывезены до этой даты. После этого мы им не разрешим, это будет запрещено в нашей стране, мы займем другую позицию", — рассказал Муджахид в разговоре с телеканалом Sky News.

Ситуация в Афганистане обострилась после захвата талибами* крупнейших городов, а также перекрытия пограничных переходов. В середине августа "Талибан"* сообщил о захвате контроля над Афганистаном.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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