В ООН попросили Польшу принять мигрантов, которые две недели живут на границе

Представители ООН по делам беженцев попросили Польшу расположить у себя мигрантов Ближнего Востока, которые страдают на границе с Белоруссией более 14 дней.

Сотрудница организации Кристин Гойе заявила, что нелегальным мигрантам необходима медицинская и психологическая помощь. По мнению ООН, этим должны заняться польские власти. Другого выхода у беженцев нет — Белоруссия и Литва не пропускают людей на территорию своих стран.

В бесчеловечных условиях живут мигранты из следующих стран:

Ирак;

Сирия;

Афганистан;

другие.

Литва и Польша строят стену на границе с Белоруссией, чтобы прекратить миграционный поток.

Напомним, что белорусский лидер Александр Лукашенко перестал контролировать границу в ответ на западные санкции из-за остановки самолёта Ryanair. Президент объяснил своё решение отсутствием сил и денег у Киева.

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