Лавров: США пытаются навязать другим странам сотрудничавших с ними афганцев

Американские власти пытаются убедить другие государства принять афганских граждан, которые сотрудничали с НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Министр рассказал журналистам, что США предлагают принять афганцев якобы на несколько месяцев, пока для них не оформят американские визы.

При этом Сергей Лавров отметил, что беженцы, о которых говорят США, сотрудничали с ними в течение многих лет. В связи с этим непонятно, зачем американским властям требуется дополнительное время для выдачи афганцам разрешений на въезд в страну.

Глава российского МИД счёл проявлением неуважения к другим странам со стороны Вашингтона предложение принять беженцев из Афганистана.

"Если у вас, у американцев, такие порядки, что вам нужно два-три месяца для оформления визы, то почему вы не уважаете интересы тех стран, кому пытаетесь сбагрить вот этих вот афганцев, сотрудничавших с вами? Получается, что эти страны совершенно не должны заниматься проверкой этих граждан", — заявил Сергей Лавров.

Он добавил, что согласие стран на подобные предложения не способствуют стабильности в них.

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