В ООН обеспокоились возможной цензурой на Украине

Представитель ООН по правам человека обеспокоилась закрытием украинских телеканалов. Кроме того, в организации выразили опасения насчёт санкции против политика и журналиста Анатолия Шария, интернет-газеты "Страна.ua".

Марта Хуртадо подчеркнула, что сотрудники ООН изучают февральские запреты на такие телеканалы, как:

"112 Украина";

NewsOne;

ZIK.

"Мы выразили украинским властям нашу обеспокоенность тем, что решение от 2 февраля о введении санкций, приведшее закрытию трёх телеканалов, противоречит международным стандартам", — заявила представитель.

Также специалисты подозревают решение украинских властей ограничить деятельность видеоблога и бизнесмена Анатолия Шария в подавлении свободы слова. Подобные санкции правительства Украины в отношении блогера, его партии и жены могут нарушать права человека.

Напомним, что санкции против Шария ввели из-за противозаконной деятельности на территории страны. Телеканал "Наш" обвинили в призывах к агрессии. СМИ "112 Украина", NewsOne, ZIK пострадали из-за депутата Тараса Козака, который ими владел, поскольку тот занимался бизнесом на неподконтрольных государству территориях.

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