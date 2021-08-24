EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кудрявцева сняла полуголого Малахова в своём номере отеля
Басков вышел на красную дорожку с красавицей мамой
В Генсовете России обсудят идею школ полного дня
Владимир Путин уволил замглавы Следственного комитета России
Лавров: "Крымская платформа" — это искусственно созданная русофобская акция
Почти разведённая Ивлеева ушла в отрыв с Басковым
"Галимый китч": Волочкова показала вычурный интерьер своего дома
Лавров: Россия не хочет видеть США в Центральной Азии
Лукашенко обвинили в попытках дестабилизировать ситуацию в Польше

В Киеве заявили о приговоре государству от украинцев

Мир » Бывший СССР » Украина

Граждане страны выражают недоверие властям и родине.

В Киеве заявили о приговоре государству от украинцев

На сайте издания "24 канал" опубликован материал, в котором утверждается, что "отправившиеся на заработки украинцы вынесли приговор Киеву".

По подсчетам экспертов, за годы независимости Украину покинуло около 10 миллионов человек, не пожелавших мириться с нищетой и "социальной катастрофой 90-х", к которым позже добавились политическая нестабильность и вооруженные конфликты:

Все это лишило многих украинцев уверенности в завтрашнем дне и заставило бежать с Родины.

За рубежом украинцев ждет низкоквалифицированный, плохо оплачиваемый физический труд с рисками для жизни или здоровья.

По словам экс-министра Дмитрия Дубилета, за последние десять лет Украину покинули около четырех миллионов граждан. Официальная статистика сообщает о трех миллионах живущих за рубежом украинцев, но из-за сезонной миграции данный показатель может меняться в несколько раз, причем из страны уезжают, чаще всего, молодые люди возрастом до 40 лет.

Автор публикации называет подобные цифры "приговором для Украины", свидетельствующим о том, что люди не верят родине и властям.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Госдуме предложили созвать саммит "Украинская платформа".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Слезы Зеленского на параде ко Дню Независимости Украины
Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Против кого Литва "гибридно воюет", используя мигрантский кризис
Басков вышел на красную дорожку с красавицей мамой
В Генсовете России обсудят идею школ полного дня
Владимир Путин уволил замглавы Следственного комитета России
Лавров: "Крымская платформа" — это искусственно созданная русофобская акция
В Киеве заявили о приговоре государству от украинцев
Почти разведённая Ивлеева ушла в отрыв с Басковым
Лекарство от всех болезней: как правильно лечиться травами
В ООН обеспокоились возможной цензурой на Украине
"Галимый китч": Волочкова показала вычурный интерьер своего дома
Популярное
Евросоюз
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу

Берлин круто изменил позицию по Донбассу после того, как  Ангела Меркель встретилась в Москве с Владимиром Путиным.

Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Евросоюз
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Здоровье
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от "ковида" с высоким давлением
Новости Украины
"Крымская платформа" оказалась полезной для России
Любовь Степушова Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане Любовь Степушова Александр Артамонов Афганское банкротство США — это утрата статуса сверхдержавы Александр Артамонов Василий Амирджанов Афганистан станет образцом суверенной демократии Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Происшествия
В Волгоградской области после прививки от "ковида" умер 37-летний мужчина
"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации
Общество
"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников