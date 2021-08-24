В Киеве заявили о приговоре государству от украинцев

Граждане страны выражают недоверие властям и родине.

На сайте издания "24 канал" опубликован материал, в котором утверждается, что "отправившиеся на заработки украинцы вынесли приговор Киеву".

По подсчетам экспертов, за годы независимости Украину покинуло около 10 миллионов человек, не пожелавших мириться с нищетой и "социальной катастрофой 90-х", к которым позже добавились политическая нестабильность и вооруженные конфликты:

Все это лишило многих украинцев уверенности в завтрашнем дне и заставило бежать с Родины.

За рубежом украинцев ждет низкоквалифицированный, плохо оплачиваемый физический труд с рисками для жизни или здоровья.

По словам экс-министра Дмитрия Дубилета, за последние десять лет Украину покинули около четырех миллионов граждан. Официальная статистика сообщает о трех миллионах живущих за рубежом украинцев, но из-за сезонной миграции данный показатель может меняться в несколько раз, причем из страны уезжают, чаще всего, молодые люди возрастом до 40 лет.

Автор публикации называет подобные цифры "приговором для Украины", свидетельствующим о том, что люди не верят родине и властям.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Госдуме предложили созвать саммит "Украинская платформа".

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