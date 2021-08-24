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Траурная дата: бывший премьер поздравил Украину с Днём независимости

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина свой День независимости должна отмечать как траурную дату, символизирующую потерю здравого смысла.

Траурная дата: бывший премьер поздравил Украину с Днём независимости

Об этом написал в на своей странице в Facebook бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, праздновать этот праздник могут лишь "деятели режима, чьи доходы за последний год выросли в разы, а некоторые уже стали миллиардерами".

А что отмечать подавляющему большинству граждан Украины, спрашивает бывший премьер. И отвечает:

"Независимость от памяти о своём прошлом, от памяти о подвигах своих дедов и прадедов, об их наградах и символах, под которыми они сражались и погибали".

"Самая страшная человеческая болезнь — это беспамятство и киевский режим пытается этой болезнью заразить весь украинский народ. И частично это ему удалось", — добавил он.

Также граждане Украины могут, по мнению Николая Азарова, праздновать полную зависимость от внешнего управления.

"От народа в Украине больше ничего не зависит, его сделали бесправным стадом. Любые выборы превратились в фарс, любые обещания не исполняются. Полную независимость власти от совести, морали, права. Полную независимость от всех обязательств, взятых на себя властью в виде Конституции, законов", — указал политик.

Николай Азаров подчеркнул, что киевский режим содержит по всей стране банды вооружённых надсмотрщиков, которые занимаются запугиванием и террором в стране.

"Киевский режим принёс народу войну, смерти, разрушения, довёл большинство граждан до нищенского состояния, украл перспективу и заставил миллионы людей стать беженцами — и вот эти все его действия надо отмечать и праздновать в День независимости. Странно, не правда ли?", — отметил бывший украинский функционер.

Он пожелал украинскому народу проснуться, собрать всю свою волю и силы для того, чтобы изменить свою жизнь и будущее своих детей.

Один из комментариев к данному посту гласит:

"Вы постоянно забываете, что как вы говорите, режим" пришёл к власти благодаря преступному попустительству и бездействию Януковича как президента и лично вас как премьера!!! Теперь конечно удобно разглагольствовать".

24 августа Украина отмечает День независимости. В Киеве прошёл военный парад. В этом году празднование 30-летнего юбилея займет три дня, во время которых будут чествовать "великих украинцев" и проводить концерты и парады. Кроме того, в этот период в Киеве пройдет "саммит первых леди".

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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