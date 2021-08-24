Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете высказался о тенденции молодых людей уезжать за границу и плохом патриотическом воспитании.
Белорусский лидер отметил, что в стране обучают высококвалифицированных специалистов, которые нужны во всём мире. Президент одобрил зарубежные поездки для получения опыта и знаний, однако подчеркнул, что применять их надо на родине. Президент убеждён, что в оттоке молодых умов виноваты непатриотичные педагоги, которые не могут воспитать в гражданах любовь к своей стране.
"Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребёнок будет гордиться своей страной, и наоборот", — заявил Александр Лукашенко.
Также он убеждён, что в соседних странах студентам навязывают "другую идеологию" и создают таким образом "противников белорусского государства". В качестве примера последствий политик привёл митинги после выборов главы государства в прошлом году.
"Надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит", — заключил президент.
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