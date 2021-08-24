Украинский президент Владимир Зеленский перестал призывать людей в Донбассе, которые не считают себя частью Украины, искать себе жильё в России. Президент во время парада в честь 30-летия независимости страны заявил, что их заставили получить российские паспорта.
Владимир Зеленский убеждён, что у жителей Донбасса "украинские сердца" даже с российским документом. Кроме того, политик подчеркнул, что этих граждан с гражданами Украины разделяет лишь "щедро накрытый стол". Также президент напомнил о вреде внутреннего конфликта.
"Можно заставить их получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца", — отметил украинский лидер.
Пятого августа в интервью телеканалу "Дом" Владимир Зеленский сообщил, что жителям Донбасса, которые воспринимают себя как русских, необходимо отправиться в Российскую Федерацию. По словам президента, эта территория "вернётся" к Украине, так что граждане, которые считают себя частью этой страны, должны ждать деоккупацию.
"Без Украины на этой территории цивилизации не будет", — подчеркнул Зеленский.
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Из заявления Ангелы Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, следует, что Германия изменит позицию по Минским соглашениям.