Зеленский: "Нельзя паспортизировать их украинские сердца"

Украинский президент Владимир Зеленский перестал призывать людей в Донбассе, которые не считают себя частью Украины, искать себе жильё в России. Президент во время парада в честь 30-летия независимости страны заявил, что их заставили получить российские паспорта.

Владимир Зеленский убеждён, что у жителей Донбасса "украинские сердца" даже с российским документом. Кроме того, политик подчеркнул, что этих граждан с гражданами Украины разделяет лишь "щедро накрытый стол". Также президент напомнил о вреде внутреннего конфликта.

"Можно заставить их получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца", — отметил украинский лидер.

Пятого августа в интервью телеканалу "Дом" Владимир Зеленский сообщил, что жителям Донбасса, которые воспринимают себя как русских, необходимо отправиться в Российскую Федерацию. По словам президента, эта территория "вернётся" к Украине, так что граждане, которые считают себя частью этой страны, должны ждать деоккупацию.

"Без Украины на этой территории цивилизации не будет", — подчеркнул Зеленский.

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