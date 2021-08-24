"Зеленский, давай ещё!": в Крыму поблагодарили за пиар российского полуострова

Советнику главы Крыма понравилась реклама Крыма за счет украинских налогоплательщиков.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал инициированную украинским правительством "Крымскую платформу" хорошим пиаром российского полуострова.

Международный саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа. В нем приняли участие более 40 стран, обсуждавших вопрос "возвращения контроля" над Крымом.

По словам Олега Крючкова, благодаря саммиту Крым вернулся в повестку мировых СМИ, и все убедились в том, что Россия построила Крымский мост, трассу "Таврида" и множество других объектов:

Хороший пиар, и всё за деньги украинских налогоплательщиков. Зеленский, давай ещё.

Крючков уверен, что "Крымская платформа" — пустая затея, а все её цели — ничего не значащие декларации.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что Владимир Зеленский пригласил Россию на "Крымскую платформу" и призвал исправить "трагическую историческую ошибку".

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