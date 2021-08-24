Эксперт предсказал распад Украины

Директор политических исследований Киева Михаил Погребинский рассказал, что Украина находится на грани экономическая краха. По словам эксперта, сценарий отдаления от России ухудшил экономические позиции Украины ко Дню независимости страны.

Погребинский заявил, что половина граждан Украины не поддерживает отдаление от России. В итоге Украина потеряла выход на российский рынок. Политолог также рассказал, что подобный сценарий укрепления стран используется на Западе.

Установка "против России" может привести Украину к экономическому краху и возможному распаду, полагает эксперт. При усилении экономического кризиса возрастет вероятность реального распада Украины.

"К примеру, Одесский горсовет станет игнорировать указания из Киева, поскольку просто не сможет выжить, и тогда возникнет угроза распада страны", — рассказал Погребинский в интервью ТАСС.

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