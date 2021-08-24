В Верховной Раде уловили "плохой сигнал" для Киева на "Крымской платформе"

В Верховной Раде Украины назвали "плохим сигналом для Киева" замену нескольких представителей западных стран на форуме "Крымская платформа".

Как сообщил в Facebook депутат Верховной рады Олег Волошин, на саммит в Киев не приехал, в частности, глава МИД Франции. А от Великобритании, которая, по словам Волошина, казалась ключевым куратором команды Владимира Зеленского на Западе, на "Крымской платформе" вместо министра обороны присутствовала "девушка", чья должность соответствует посту заместителя главы МИД.

"Всё это очень плохой сигнал для Киева и обнадёживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей", — заявил депутат.

По мнению Олега Волошина, возможные ссылки на то, что планы по участию в форуме представителей стран Запада изменились в связи с ситуацией в Афганистане, "не работают".

"Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот", — отметил депутат.

Напомним, форум "Крымская платформа" состоялся в Киеве 23 августа. В ходе него обсуждались перспективы возвращения Крыма в состав Украины.

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