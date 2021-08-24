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Турция укрепляет границу с Ираном, чтобы блокировать афганских беженцев

Мир

На границе Турции и Ирана возведена стена высотой три метра. Так власти в Анкаре пытаются остановить поток беженцев в страну.

Турция укрепляет границу с Ираном, чтобы блокировать афганских беженцев

По официальным данным в Турции, являющейся перевалочным пунктом для мигрантов, пытающихся попасть в страны Евросоюза, на сегодняшний день живут около четырёх миллионов сирийских беженцев.

Принимать еще и афганцев, ищущих спасения от захвативших власть в стране талибов*, здесь не готовы. И не хотят.

К концу года власти планируют добавить еще 64 км к пограничной стене, строительство которой было начато в 2017 году. Рвы, проволока и круглосуточное патрулирование будут охватывать остальную часть 560-километровой границы.

"Мы хотим показать всему миру, что наши границы непроходимы, — заявил в минувшие выходные Мехмет Эмин Билмез, губернатор восточной пограничной провинции Ван. — Наша самая большая надежда состоит в том, что волны мигрантов из Афганистана не будет".

Турция — не единственная страна, ставящая барьеры: Греция только что завершила строительство 40-километрового забора и монтирование системы наблюдения, чтобы не пускать мигрантов, которым все еще удается въехать в Турцию и пытающихся добраться до стран ЕС.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Анкара сообщает, что в Турции насчитывается 182 тысяч зарегистрированных афганских мигрантов и, по оценкам, до 120 тысяч незарегистрированных.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал европейские страны взять на себя ответственность за любой новый приток мигрантов, предупредив, что Турция не намерена становиться "хранилищем мигрантов в Европе".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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