Плохи дела: рейтинг одобрения Байдена стремительно падает

Джо Байден на фоне вывода американских войск из Афганистана и нарастающей в США пандемии коронавируса стремительно теряет поддержку электората.

Рейтинг одобрения работы президента США, как показывают результаты опроса NBC News, впервые упал ниже 50%.

Только 25% американцев считают его действия в Афганистане, фактически "подаренном" талибам*, "правильными".

Согласно опросу NBC News,

49% взрослых американцев одобряют "общую" работу Байдена, а 48% — не одобряют.

Напомним, в Афганистане еще осталось много граждан США и афганцев, сотрудничавших со Штатами во время их пребывания на территории страны. Все они ждут эвакуации, но время "поджимает" и уже понятно, что до 31 августа вывезти всех желающих не получится. А дольше оставаться в Афганистане талибы* американским военным запретили.

На вопрос, продлит ли Байден "крайний срок" вывода военных, советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам в Белом доме, что президент "думает про это изо дня в день и будет принимать решения по ходу дела”.

"Мы считаем, что у нас есть время до 31-го числа, чтобы вывести любого американца, который захочет выйти”.

Примечательно, что про тысячи находящихся в опасности мирных афганцев, которые работали с американскими силами, неправительственными организациями и средствами массовой информации, которые чувствуют себя преданными правительством США, речь как бы уже и не идёт.

Американские военные сообщили:

в понедельник, 23 августа, "28 авиарейсов доставили около 10 400 человек в безопасное место";

всего с 14 августа было эвакуировано около 37 000 человек.

Коронавирус

Согласно опросу NBC News,

53% американцев одобряют "обращение президента с коронавирусом", что на 16% меньше, чем в апреле.

Это снижение доверия стало результатом новой волны инфекций, вызванных высокоинфекционным штаммом "дельта", который вызвал рекордные госпитализации в некоторых частях Флориды, Техаса и других южных штатов, особенно там, где показатели вакцинации относительно низкие. Белый дом называет происходящее "пандемией непривитых”.