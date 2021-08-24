В Одессе полицейские задержали американца, гулявшего по улицам города в футболке с надписью "Россия".
Как сообщают украинские СМИ, молодой человек "в таком виде" пришел к знаменитой Потёмкинской лестнице, где проходила церемония торжественного развертывания украинского флага.
Газеты Незалежной пишут, что парень "вёл себя вызывающе, явно провоцировал конфликт с одесситами, а при задержании оказал сопротивление".
Очевидцы в соцсетях рассказывают, что "человек этот по-русски не говорил":
"Он пытался объяснить, что он — гражданин США, который просто гуляет по Одессе. К сожалению для него, прогулка совпала с процессом обряжения памятника Арману Эмманнуэлю дю Плесси, графу Ришелье в вышиванку. Естественно, на парня в футболке "Россия" обратили внимание".
Американец, в свою очередь, возмущен "произволом" правоохранителей, которых он назвал расистами и русофобами. А потом и вовсе пригрозил "связаться со своим президентом Джо Байденом":
"Я живу в США и не сделал ничего плохого. Но меня грубо задержали. Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода на Украине? Вы, ребята, расисты, вы проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты. И я расскажу теперь в США об этом. У меня с собой нет оружия, ничего", — примерно так, по словам очевидцев инцидента, говорил американец, которого зовут Джаред.
Позже в ТГ-канале "Одесса Инфо" был выложен скан паспорта Джареда. Оказывается, он родился в 1994 году в России. Его полное имя — Джаред Кеннет Ингер.
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