Языковой раскол: украинцы увлечённо стучат на тех, кто не говорит на мове

На Украине националистически настроенные граждане активно внедряют в массы мову. Как отмечают в офисе языкового омбудсмена Тараса Креминя, украинцы активно "стучат" на тех, кто еще "использует в речи русский язык".

По официальным данным, в стране в июле-августе лишились работы около двух тысяч человек "не успевших или не пожелавших выучить украинский язык для бытового общения".

По прогнозам, в ближайшем будущем таких "безработных" станет еще больше — кампания набирает обороты.

Напомним, что недавно в Незалежной вступили в силу поправки в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и теперь русский язык фактически стал в стране под запретом.

Юрист из Киева Виктор Барчук уверен, что не за горами "расплата за маразм национализма и мракобесия":

"Сейчас уволенных "за русский язык" граждан — тысячи по всей Украине, — прокомментировал он ситуацию в стране Федеральному агентству новостей. — Офис Креминя получает пачки доносов на якобы не любящих мову в частности и Украину в целом. А если работодатель не реагирует на "ЧП", то его ждут огромные штрафы. Получается, что в угоду властям законного права на труд лишилась масса людей, в числе которых инженеры, врачи, учителя и рабочие. Неужели президент и правительство Украины не понимают, что эта вакханалия окончательно добьет без того разрушенную экономику страны?"

А маразм крепчает

Пока вакханалия по поводу языка бытового общения набирает обороты, "языковой омбудсмен" Креминь (его, кстати, в народе прозвали шпрехенфюрером), выступил с новой инициативой:

он предложил наказывать учителей, которые во внеурочное время — на переменах и вне стен образовательных учреждений — общаются на "языке агрессора".

Кстати, лишиться работы "из-за языка" на Украине сегодня — фактически приговор оставаться безработным: работодатели предпочитают "с такими не связываться".

"На бирже труда мне сказали, что они не в состоянии платить "нормальным украинцам", а не то что "сепаратистам", — рассказала ФАН уже бывшая учительница истории из Черниговской области. — Из школы меня уволили из-за письма в районный отдел образования. Кто-то пожаловался, что я общаюсь в социальных сетях по-русски. Теперь я поняла, что на Украине молчание — золото".

По словам женщины, единственный путь для таких, как она — уезжать из страны. Ее мнение разделяют многие пока еще жители Украины:

"Пусть "свидомые" впоследствии пишут доносы сами на себя", — говорят они.

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