В Одессе задержали туриста в футболке с надписью "Russia"

Сегодня, 23 августа, жители Украины праздную День государственного флага. В Одессе во время мероприятия полицейские задержали туриста из Америки, который проходил мимо акции в футболке с российским флагом и надписью "Russia".

День Государственного Флага в Одессе

Несколько правоохранителей скрутили иностранца на площади возле монумента французскому военному Дюку де Ришелье, отцу-основателю города. Очевидцы сняли процесс задержания: злоумышленник удивлялся подобному отношению и грозил звонком Джо Байдену. Видео доступны в Сети.

"Вы, ребята, расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы проблема в этом мире", — возмутился турист.

Представители МВД Украины заявили, что иностранца задержали не из-за футболки, а из-за противозаконного поведения. По словам правоохранителей, мужчина провоцировал людей и не останавливался, даже когда полицейские предупреждали о последствиях. Туриста обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении требованию полицейского.