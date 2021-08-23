Сегодня, 23 августа, жители Украины праздную День государственного флага. В Одессе во время мероприятия полицейские задержали туриста из Америки, который проходил мимо акции в футболке с российским флагом и надписью "Russia".
Несколько правоохранителей скрутили иностранца на площади возле монумента французскому военному Дюку де Ришелье, отцу-основателю города. Очевидцы сняли процесс задержания: злоумышленник удивлялся подобному отношению и грозил звонком Джо Байдену. Видео доступны в Сети.
"Вы, ребята, расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы проблема в этом мире", — возмутился турист.
Представители МВД Украины заявили, что иностранца задержали не из-за футболки, а из-за противозаконного поведения. По словам правоохранителей, мужчина провоцировал людей и не останавливался, даже когда полицейские предупреждали о последствиях. Туриста обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении требованию полицейского.
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