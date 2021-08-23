Глава Крыма Аксёнов рассказал о тайной недвижимости украинских чиновников

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинские чиновники покупают недвижимость в этом регионе и оформляют её на специальных людей.

Сергей Аксёнов убеждён, что должностные лица Украины тайно покупают квартиры и участки на полуострове. Политики записывают имущество на подставных лиц, держат всё в тайне.

"Оперативная информация есть", — отметил российский чиновник.

Тем не менее, он добавил, что юридически сложно доказать принадлежность объектов украинским властям. На эту тему Сергей Аксёнов рассуждал в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что глава республики "хвалил" и "благодарил" президента Украины Владимира Зеленского за своевременную оплату коммунальных услуг в Крыму.

"Смотрите, даже человек не приезжает, не живёт, а оплачивает", — комментировал недвижимость Зеленского Сергей Аксёнов.

Крым стал частью Российской Федерации в 2014 году в результате референдума.

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