"Доберутся к нам на ишаках": эксперт призвал ужесточить миграционный закон в РФ

Россия должна принять жёсткий закон по ограничению миграции в страну из Средней Азии, заявил Общественной Службе Новостей директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

По его словам, необходимость ужесточения законодательства связана с происходящим в Афганистане, откуда сейчас идёт поток беженцев.

"Мы должны внимательно посмотреть на миграционные процессы, а то они на ишаках и к нам доберутся. А под шумок там могут быть террористы", — отметил эксперт.

Он заявил, что в связи с этим России стоит забыть о безвизовом режиме со странами Средней Азии.

Семён Багдасаров высказал мнение, что в ситуации с потоком беженцев из Афганистана есть доля вины стран Евросоюза. Большинство из них являются членами НАТО и присутствовали в этом качестве в Афганистане. При этом они использовали местных жителей как проводников и переводчиков. Теперь эти люди вынуждены покидать страну, опасаясь за свою жизнь.

"Понятно, что это вопрос времени, когда ими займутся. … Сейчас талибы проявляют гуманность. Но я не думаю, что это долго продлится", — отметил эксперт.

Он добавил, что страны ЕС, которые были в Афганистане, должны взять на себя ответственность за сотрудничавших с ними местных жителей.

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