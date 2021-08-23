На помощь польским пограничникам отправят тысячу солдат.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в Twitter, что страна построит новый забор высотой около трех метров на границе с Белоруссией.
По словам политика, нынешняя ограда морально устарела и проходит по короткому участку белорусско-польской границы:
В помощь пограничникам будет привлечено еще больше солдат.
В данный момент десятки нелегальных мигрантов заблокированы на белорусско-польской границе неподалеку от деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Пограничники окружили их и не позволяют попасть ни в одно из государств. Польша считает, что мигранты располагаются не на нейтральной, а на белорусской территории.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
19 августа в Сочи стартовал ежегодный международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", однако вместо слов восторга и радости от встречи с популярными артистами зрители в зале и телезрители испытали совсем другие эмоции.