Польша построит новый забор на границе с Белоруссией

На помощь польским пограничникам отправят тысячу солдат.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в Twitter, что страна построит новый забор высотой около трех метров на границе с Белоруссией.

По словам политика, нынешняя ограда морально устарела и проходит по короткому участку белорусско-польской границы:

В помощь пограничникам будет привлечено еще больше солдат.

По данным СМИ, на белорусскую границу отправят тысячу польских военнослужащих.

С начала августа нелегально пересечь границу Польши и Белоруссии пыталось более двух тысяч человек.

В данный момент десятки нелегальных мигрантов заблокированы на белорусско-польской границе неподалеку от деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Пограничники окружили их и не позволяют попасть ни в одно из государств. Польша считает, что мигранты располагаются не на нейтральной, а на белорусской территории.

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