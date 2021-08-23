Представитель движения заявил, что у "Талибана"* давние отношения с Россией.
Представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин сообщил изданию РИА Новости, что "Талибан"* рассчитывает на помощь России и соседних стран в вопросе восстановления Афганистана.
По словам Шахина, "Талибан"* имеет давние отношения с Россией и "все об этом знают":
Мы будем продолжать эти отношения и надеемся на их укрепление.
Представители "Талибана"* уже рассказывали СМИ, что у движения "прекрасные" отношения с Россией, Пакистаном и Китаем.
Ранее Pravda.Ru писала, что Евросоюз намерен не позволить России контролировать ситуацию в Афганистане, а лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада приказал освободить всех политзаключённых из афганских тюрем и предложил амнистию президенту Афганистана.
* Запрещенная в России террористическая организация
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