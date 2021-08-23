Намерение Госдепа США предоставить грант на разработку программы по борьбе с дезинформацией и повышению медиаграмотности в Румынии обусловлено стремлением продвигать свою информационную повестку, заявил RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"Могут быть самые разные ярлыки, вывески, но суть у всех одна и та же: это никакая не борьба с дезинформацией, а продвижение своей информационной повестки", — сказал политолог.
По его словам, грант, который планирует выделить Госдеп на разработку программы, является одним из многих источников средств, направляемых на то, чтобы в Румынии журналисты "выполняли заказы из Вашингтона".
"Конечно, это грубое вмешательство в дела суверенного государства", — подчеркнул Владимир Шаповалов.
Как стало известно ранее, на разработку программы по борьбе с дезинформацией и повышению медиаграмотности в Румынии власти США планируют выделить грант на сумму до 100 тысяч долларов.
В описании гранта сообщается, что программа, которую предполагается разработать, будет реализовываться "строго в соответствии с чётко выраженным намерением усилить двусторонние отношения" между Румынией и США.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
19 августа в Сочи стартовал ежегодный международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", однако вместо слов восторга и радости от встречи с популярными артистами зрители в зале и телезрители испытали совсем другие эмоции.