Эксперт о планах США бороться с дезинформацией в Румынии: "Грубое вмешательство"

Намерение Госдепа США предоставить грант на разработку программы по борьбе с дезинформацией и повышению медиаграмотности в Румынии обусловлено стремлением продвигать свою информационную повестку, заявил RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Могут быть самые разные ярлыки, вывески, но суть у всех одна и та же: это никакая не борьба с дезинформацией, а продвижение своей информационной повестки", — сказал политолог.

По его словам, грант, который планирует выделить Госдеп на разработку программы, является одним из многих источников средств, направляемых на то, чтобы в Румынии журналисты "выполняли заказы из Вашингтона".

"Конечно, это грубое вмешательство в дела суверенного государства", — подчеркнул Владимир Шаповалов.

Как стало известно ранее, на разработку программы по борьбе с дезинформацией и повышению медиаграмотности в Румынии власти США планируют выделить грант на сумму до 100 тысяч долларов.

В описании гранта сообщается, что программа, которую предполагается разработать, будет реализовываться "строго в соответствии с чётко выраженным намерением усилить двусторонние отношения" между Румынией и США.

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