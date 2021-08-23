Украина оценила убытки от потери Крыма

По словам премьер-министра страны, Украина несет огромные экономические потери "от оккупации Крыма".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил на международном саммите "Крымская платформа" и оценил убытки страны после потери полуострова.

Шмыгаль назвал "потери от оккупации" огромными:

Общий потенциальный ущерб на сегодня оценивается экспертами в размере более 100 миллиардов долларов.

По мнению премьер-министра, речь идет о потерянных природных ресурсах, активах государства, промышленности и "негативных последствиях для граждан, страдающих от действий страны-агрессора".

Международный саммит "Крымская платформа", инициированный Украиной, проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, как в Крыму спрогнозировали будущее "Крымской платформы".

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