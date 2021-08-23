На Украине попытались сорвать мероприятия с участием Зеленского

Президент участвовал в церемонии поднятия самого большого государственного флага Украины.

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины заявила о том, что около 30 человек пытались сорвать мероприятия с участием президента Владимира Зеленского.

23 августа Зеленский участвовал в церемонии поднятия самого большого государственного флага Украины неподалеку от села Марьяновка Черкасской области.

По словам источника, группа неизвестных "совершала хулиганские действия" и пыталась сорвать церемонию. Правоохранительные органы быстро отреагировали и задержали шестерых правонарушителей. Были составлены протоколы по двум административным статьям, предусматривающим наказания в виде штрафа.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Владимир Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и ряда российских СМИ.

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