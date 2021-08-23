EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Губерниев высмеял Бузову за её "коньячный" юмор
Названо наиболее уязвимое место армии США
CNN: афганцы не смогут покинуть страну, военные США эвакуируют только натовцев
Быков высказался о непростительной ошибке Семёна Слепакова
"Необычайно высокие температуры": эксперт назвал регионы, где будет жарко
Владимир Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
В Германии возмущены скромным приемом Меркель в Киеве
Вера Брежнева показала, как принимает душ
В Совфеде высказались за ограничение сбора персональных данных в магазинах

На Украине попытались сорвать мероприятия с участием Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент участвовал в церемонии поднятия самого большого государственного флага Украины.

На Украине попытались сорвать мероприятия с участием Зеленского

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины заявила о том, что около 30 человек пытались сорвать мероприятия с участием президента Владимира Зеленского.

23 августа Зеленский участвовал в церемонии поднятия самого большого государственного флага Украины неподалеку от села Марьяновка Черкасской области.

По словам источника, группа неизвестных "совершала хулиганские действия" и пыталась сорвать церемонию. Правоохранительные органы быстро отреагировали и задержали шестерых правонарушителей. Были составлены протоколы по двум административным статьям, предусматривающим наказания в виде штрафа.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Владимир Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и ряда российских СМИ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Все зависит от Путина»: политолог о «подарке» для Меркель и переговорах канцлера с Зеленским
Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Названо наиболее уязвимое место армии США
CNN: афганцы не смогут покинуть страну, военные США эвакуируют только натовцев
Быков высказался о непростительной ошибке Семёна Слепакова
"Необычайно высокие температуры": эксперт назвал регионы, где будет жарко
Владимир Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
В Германии возмущены скромным приемом Меркель в Киеве
В Киеве провели акцию и "напомнили Кремлю" о погибших в Донбассе
Вера Брежнева показала, как принимает душ
В Совфеде высказались за ограничение сбора персональных данных в магазинах
Катя Гордон заявила, что отведёт Александра Гордона в наркодиспансер
Популярное
Шоу-бизнес
"Открытое беснование": социальные сети взорвала критика "Новой волны-2021"

19 августа в Сочи стартовал ежегодный международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", однако вместо слов восторга и радости от встречи с популярными артистами зрители в зале и телезрители испытали совсем другие эмоции.

"Открытое беснование": социальные сети взорвала критика "Новой волны-2021"
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
Новости Украины
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Мир. Новости мира
Названо имя россиянина, приплывшего за политическим убежищем в Японию
Любовь Степушова Израиль и Швеция: сравним самую строгую и самую мягкую "ковидные" политики Любовь Степушова Игорь Буккер Приз для "утопленника": картонные "Титаники" соревнуются в зрелищности ухода на дно Игорь Буккер Усам Оздемиров Европа устала от санкционного пинг-понга Усам Оздемиров
Здоровье и профилактика
Эпилепсия: виды, причины, симптомы, диагностика и лечение
Евросоюз
Кандидата в премьер-министры Норвегии обвинили во лжи о России
Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Евросоюз
Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников