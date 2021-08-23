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Названо наиболее уязвимое место армии США

Мир » Северная Америка » США и Канада

По мнению автора публикации, США до сих пор рассчитывают на технику времен Второй мировой войны.

Названо наиболее уязвимое место армии США

Портал 19FortyFive рассказал о слабых местах в Вооружённых силах Соединённых Штатов Америки.

Автор публикации отмечает, что состояние государственных верфей США, отвечающих за техническое обслуживание авианосцев и подлодок, вызывает опасения: в стране лишь четыре таких предприятия и им уже более 100 лет. 

В числе наиболее серьёзных проблем упоминаются неспособность обслуживать новые подводные лодки из-за малой вместимости сухих доков, а также устаревшее оборудование:

Вместо использования современного автоматического оборудования заводы по производству боеприпасов для армии США до сих пор рассчитывают на технику и процессы производства времен Второй мировой войны.

Журналист считает, что подобное положение дел угрожает не только сотрудникам предприятий, но и всей национальной обороне США в целом.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что В США испугались новейшей российской ракеты "Буревестник".

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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