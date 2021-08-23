В Киеве провели акцию и "напомнили Кремлю" о погибших в Донбассе

Сегодня украинцы отмечают День государственного флага. Несколько жителей Киева организовали акцию и оставили рядом с посольством России сто пятьдесят флагов. Таким образом люди почтили память погибших в Донбассе.

Мероприятие прошло утром. Флажки установили на траве возле посольства. Замысел создателей — напомнить Москве о 15 тысячах жертв. То есть один флаг символизирует сто человек, которые оставили жизни в Донбассе.

Акция была мирной, никто не пострадал. Рядом стояли охранники российского посольства.

Война в Донбассе началась в 2014 году, когда украинцы создали Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Жители не приняли государственный переворот, решили отделиться от страны. Сегодня между сторонами конфликта установлено перемирие, однако боевые действия всё равно продолжаются.

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