Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подписал указ о введении санкций в отношении украинского депутата Андрея Деркача, обвиняемого Соединёнными Штатами Америки в том, что он является российским агентом и вмешивается в выборы в США.
Санкции включают:
Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге, что Украина вводит санкции против Деркача вместе с российскими военными и российскими судьями.
"Сегодня по решению Совета национальной безопасности и обороны введены санкции в отношении народного депутата Деркача и определенного количества людей, которые находятся под санкциями Соединённых Штатов Америки", — сказал Данилов.
По его словам, в новом санкционном списке 28 сотрудников российской разведки и спецслужб.
"Санкции направлены на защиту граждан и противодействие российской агрессии и гибридной войне", — уточнил глава СБУ Иван Баканов.
Деркач ранее отрицал свою вину и заявлял, что его преследуют за разоблачение коррупции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
19 августа в Сочи стартовал ежегодный международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", однако вместо слов восторга и радости от встречи с популярными артистами зрители в зале и телезрители испытали совсем другие эмоции.