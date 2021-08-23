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Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подписал указ о введении санкций в отношении украинского депутата Андрея Деркача, обвиняемого Соединёнными Штатами Америки в том, что он является российским агентом и вмешивается в выборы в США.

Украина ввела санкции против своего нардепа "за компанию" с США

Санкции включают:

  • замораживание активов,
  • запрет на вывод капитала,
  • отзыв лицензий у Деркача,
  • ограничения на перевод ресурсов любого рода и другие меры.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге, что Украина вводит санкции против Деркача вместе с российскими военными и российскими судьями.

"Сегодня по решению Совета национальной безопасности и обороны введены санкции в отношении народного депутата Деркача и определенного количества людей, которые находятся под санкциями Соединённых Штатов Америки", — сказал Данилов.

По его словам, в новом санкционном списке 28 сотрудников российской разведки и спецслужб.

"Санкции направлены на защиту граждан и противодействие российской агрессии и гибридной войне", — уточнил глава СБУ Иван Баканов.

Деркач ранее отрицал свою вину и заявлял, что его преследуют за разоблачение коррупции.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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