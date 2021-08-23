Утром в понедельник у северных ворот Кабульского аэропорта вспыхнула перестрелка между неизвестными боевиками, западными силами безопасности и афганскими охранниками
"Один афганский охранник был убит, а еще трое получили ранения в бою, в котором также участвовали американские и немецкие войска", — сообщили немецкие военные в Twitter, не уточнив, был ли убитый афганец одним из боевиков "Талибана"*, развернутых для охраны аэропорта.
Напомним, уже неделю тысячи афганцев и иностранцев толпятся в аэропорту, пытаясь бежать от власти талибов*. Аэропорт остается "ареной хаоса", пока американские и международные силы продолжают эвакуировать людей.
В субботу корреспондент Sky News сообщил, что семь человек в толпе, штурмующей аэропорт, были раздавлены.
Ранее Джо Байден заявил, что американские войска могут остаться в стране после 31 августа — крайнего срока вывода войск, чтобы "контролировать и завершить" эвакуацию. Однако руководство "Талибана"* заявило, что
"иностранные силы в Афганистане не стремились продлить крайний срок для выхода из страны".
* запрещенная в РФ организация
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