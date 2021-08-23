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МИД Тайваня: Пекин намерен стать "китайским талибаном"* в отношении Тайбэя

Мир

Китай хочет подражать талибам* и захватить Тайвань так же, как исламские радикалы захватили власть в Афганистане.

МИД Тайваня: Пекин намерен стать "китайским талибаном"* в отношении Тайбэя

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, предупредив, что остров готов защищаться.

Стремительное падение афганского правительства на фоне вывода американских войск из страны произвело сильное впечатление на чиновников Тайваня, которые рассчитывали на поддержку Вашингтона в своем стремлении к независимости от Пекина.

Государственные СМИ Китая настаивали на том, что события в Афганистане являются "уроком” для Тайваня, что американцам нельзя доверять и они в конечном итоге покинут Тайбэй так же, как и Кабул.

Госдеп: мы не покинем Тайвань

Госдепартамент США ответил на эти опасения. Пресс-секретарь ведомства Нед Прайс заявил, что Вашингтон по-прежнему считает мир и безопасность в Тайваньском проливе необходимыми для стабильности во всем Индо-Тихоокеанском регионе.

"События в других частях мира — будь то Афганистан или любой другой регион — не изменят этого”, — сказал он.

Прайс также подчеркнул приверженность США углублению связей с Тайванем и призвал Пекин "прекратить свое военное, дипломатическое и экономическое давление” на остров.

К слову, Тайвань, по-видимому, будет защищаться от Китая оружием американского производства, поскольку Вашингтон остается крупнейшим поставщиком оружия на остров с населением 23,5 миллиона человек. Белый дом поддерживает неофициальные связи с Тайбэем, несмотря на признание Пекина единственной законной властью в Китае с 1979 года.

Тайвань
Тайвань

Пекин, рассматривающий Тайвань как отколовшуюся провинцию и часть собственной суверенной территории в соответствии с "Принципом одного Китая", пока никак не отреагировал на сравнение с талибами*.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Тайванем правили потомки китайских националистов, бежавших на остров после поражения в гражданской войне на материке в 1949 году и объявивших его Китайской Республикой (РПЦ) в изгнании, добиваясь самоуправления.
  • Китай предупредил, что стремление острова к независимости может привести к военному конфликту между сторонами. Он также осудил контакты Вашингтона с Тайбэем как вмешательство в его внутренние дела, которое только обостряет ситуацию в регионе.
  • В последние месяцы, Тайвань жаловался на "повышение китайского дипломатического и военного давления".

* группировка, запрещённая на территории РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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