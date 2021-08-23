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"Сдавайтесь или готовьтесь погибнуть": талибы* выставили ультиматум Панджшеру

Мир

Руководство "Талибана"* объявило об отправке сотен своих бойцов для захвата северной афганской провинции Панджшер, не признающей власть боевиков.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание движения) в Twitter.

 

Напомним, что в конце прошлой недели глава Высшего совета по национальному примирению и один из членов Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти Абдулла Абдулла заявил о начале переговоров с лидерами провинции Панджшер, в частности с учеными-богословами, старейшинами и военными командирами региона.

Предложение не принято

Ахмад Шах Масуд от имени руководства сопротивления отказался принимать условия талибов* и, сложив оружие, сдаться.

"Мы противостояли Советскому Союзу, и мы сможем противостоять талибам”, — сказал Масуд телеканалу "Аль-Арабия".

Что происходит на севере Афганистана

Хоть талибы* и объявили войну в Афганистане законченной, но в северной провинции Панджшер бывший вице-премьер страны собрал отряды ополчения.

Лежащая примерно в 150 км к северу от Кабула Панджшерская долина закрыта горами и предлагает захватчикам только один путь: через узкое речное ущелье. Панджшер легко оборонять, и именно здесь военачальник Ахмад Масуд, объединившийся с Амруллой Салехом и бывшим министром обороны Бисмиллой Мохаммади собирает бойцов, готовых противостоять правлению талибов.

Почему именно Панджшер

Жители долины в основном таджикской национальности, в то время как талибы* являются преимущественно пуштунской силой.

Масуд объединил этих таджиков под знаменем своего Национального фронта сопротивления (НРФ) — ребрендинга Национального объединенного фронта (Северного альянса), который возглавлял его отец Ахмад Шах Масуд.

Северный альянс поддерживали США в их борьбе против Советского Союза в 1980-х годах, и Шах Масуд сумел получить пост министра обороны после того, как СССР ушел из Афганистана. Однако после того как талибы* тогда взяли власть, Шах Масуд был убит в 2001 году.

На прошлой неделе его сын объявил, что не намерен "сдаваться".

Видео, распространенные в социальных сетях, показывают колонны людей и транспортных средств, прибывающих в Панджшер с флагами Северного альянса.

Мохаммади заявил в своем "Твиттере" в субботу, что боевики Масуда успешно взяли несколько районов в соседней провинции Баглан, отбив их у талибов*:

Силы неравны

Однако силы талибов* приближаются к Панджшеру, принося с собой американское оружие и транспортные средства, захваченные после вывода американских войск.

За исключением некоторого количества американского оружия, привезенного войсками Афганской национальной армии, НРФ полагается на старые запасы советского оружия.

В начале этой недели Масуд написал в газете "Вашингтон пост”, что у его бойцов есть "запасы боеприпасов и оружия, которые мы терпеливо собирали со времен моего отца", после чего попросил США и Европу помочь с вооружением отрядов. Масуд сопровождал обращение обещаниями бороться за права женщин и свободу прессы, но никто не откликнулся и готовности дать оружие не высказал.

* террористическая группировка, запрещённая на территории РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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