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"Подарив" талибам* Афганистан, США могут получить новое 11 сентября

Мир

Уход США из Афганистана развязал руки талибам* - они в рекордно короткие сроки захватили власть в центрально-азиатской стране и уже наводнили Европу толпами беженцев.

"Подарив" талибам* Афганистан, США могут получить новое 11 сентября

Американский эксперт Грэм Аллисон, экс-директор Белферского центра в Гарварде, в статье для The National Interest рассказал о вероятных рисках, с которыми могут столкнуться теперь сами Соединённые Штаты.

Главный вопрос, над которым задумался эксперт, — может ли повториться террористическая атака 11 сентября, которая "снова убьет тысячи американцев у них дома".

"Наблюдая за картинами краха после двух десятилетий инвестиций в Афганистан, чтобы не допустить фатальных последствий хаотичного выхода. Теперь же возникает вопрос для американцев: что будет дальше? Критики решения президента Джо Байдена вывести все американские боевые войска опасаются, что перед нами маячит это призрак еще одного 11 сентября", — пишет аналитик и напоминает слова, сказанные экс-советником Дональда Трампа по национальной безопасности Х. Р. Макмастера:

"Мы узнали 20 лет назад, 11 сентября, что джихадистский террор в Афганистане не останется в Афганистане".

Грэм Аллисон уверен, что Байден, принимая решение о выводе войск, не мог не понимать, что это будет означать победу талибов*. Единственное, чего, по мнению профессора, не ожидал никто, так это скорости, с которой 300-тысячные обученные и оснащенные американцами силы безопасности Афганистана растаяли под ударом талибов*, чья "армия" в три раза малочисленнее.

"Они (администрация Байдена) знали, что сегодняшний "Талибан"* - это та же экстремистская исламистская группировка, которая управляла Афганистаном до 11 сентября. Та самая, которая убила 2977 человек во время своих нападений на Всемирный торговый центр и Пентагон. Таким образом, объявив 14 апреля, что все американские войска будут выведены из Афганистана до 11 сентября, Байден был полностью осведомлен о том, что произошло на одиннадцатый день девятого месяца правления президента Джорджа У. Первый год пребывания Буша у власти", — рассуждает Аллисон.

теракт 11 сентября в США

Может ли 11 сентября повториться?

Гарвардский профессор считает, что

"ответ очевиден и однозначен: конечно".

Впрочем, опасность может грозить Штатам не только из покинутого Афганистана:

"Грубый факт заключается в том, что по всему земному шару существуют буквально сотни мест — от Пакистана, Судана, Ливана и Эфиопии до Франции, Мексики и даже Соединённых Штатов, где могут разместиться террористы, способные организовать нападения".

Напомним, до 11 сентября самым смертоносным террористическим нападением на американцев был взрыв в Оклахома-Сити в 1995 году, организованный американским ветераном Тимоти Маквеем.

* организация, запрещённая на территории РФ

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11 сентября: башни-близнецы смерти
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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