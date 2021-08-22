В Германии рассказали о сроках завершения строительства "Северного потока — 2"

Баржа-трубоукладчик "Фортуна" продолжит укладку труб для "Северного потока — 2" в Германии и завершит строительство до 12 сентября. Протяженность участка составит 13-14 километров.

По информации MarineTraffic, "Фортуна", проводившая работы в Дании, 21 августа добралась до Германии, где продолжит укладку труб для "Северного потока — 2".

Протяженность участка работы трубоукладчика составляет около 13 километров. Срок работы — до 12 сентября включительно. Об этом сообщает немецкое Управление по водному сообщению.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что до завершения "Северного потока — 2" осталось около 15 километров. Проект предусматривает общую мощность в 55 миллиардов кубометров газа в год.

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