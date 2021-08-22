Глава МИД Норвегии считает, что Йонас Гар Стер говорит неправду.
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде не согласилась с заявлением кандидата в премьер-министры страны Йонаса Гара Стере о плохих отношениях с Россией. Ее слова приводит издание NRK.
Ранее Стере сказал, что сотрудничество двух держав фактически равно нулю и обещал, в случае избрания на пост, сделать отношения с Россией "более интенсивными".
Глава МИД Норвегии ответила, что в нынешнем году уже дважды встречалась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым:
Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт.
По словам Серейде, Россия и Норвегия сотрудничают друг с другом больше, чем многие другие государства между собой.
Серейде и глава российского МИД Сергей Лавров встречались в мае нынешнего года.
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