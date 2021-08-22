Британский режиссер назвал Одессу Россией на украинском кинофестивале

Терри Гиллам оправдался тем, что "потерял связь с реальностью" из-за "особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы".

С 14 по 21 августа на Украине проходил Одесский международный кинофестиваль, одним из гостей которого стал знаменитый британский режиссер Терри Гиллиам, сообщает издание "Vesti.ua".

Гиллиаму вручили награду за вклад в мировое киноискусство, а постановщик, находясь на сцене, произнес:

Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!

Зрители в зале встретили реплику неодобрительным гулом и принялись освистывать режиссера. Ведущая церемонии Янина Соколова поспешила напомнить всем, что "Украина не Россия" и несколько раз прокричала лозунг "Слава Украине".

Терри Гиллам попытался оправдаться тем, что "потерял связь с реальностью" из-за "особой атмосферы кино" и той самой "Потемкинской лестницы", фигурировавшей в легендарном фильме Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин". Также Гиллиам напомнил Соколовой, что Эйзенштейн был советским режиссером.

Терри Гиллиам знаком всему миру как участник британской комедийной группы "Монти Пайтон", а также режиссер множества известных фильмов, среди которых "Король-рыбак", "12 обезьян" и "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

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