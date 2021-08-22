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"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский

Мир » Бывший СССР » Украина

По мнению украинского парламентария, президент страны превращается в диктатора.

"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин выступил с критикой в адрес украинского президента Владимира Зеленского за травлю независимых СМИ и оппозиции в стране. Слова Кузьмина опубликованы на его странице в Facebook.

Кузьмин заявил, что Зеленский забыл обо всех предвыборных обещаниях и не оправдал ожиданий избирателей, надеявшихся, что новый президент "изменит политику Порошенко", прекратит войну на востоке Украины и остановит "насильственную украинизацию":

Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал.

Также Кузьмин назвал "дикостью" введенные СНБО санкции против интернет-издания "Страна.ua", Андрея Деркача, Анатолия Шария и всей его семьи. По мнению депутата, в Украине происходит "нечто невообразимое", а Зеленский стремительно превращается в диктатора.

Ранее Pravda.Ru писала, что Зеленский рассмешил Крым заявлением о "радостном возвращении" в состав Украины.

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