"Лучший подарок": Секретарь СНБО Украины оценил введённые против него санкции

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал включение его Россией в санкционный список.

"Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. …Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", — написал он в Facebook.

Алексей Данилов пообещал сделать ещё больше на своём посту, чтобы "снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".

Напомним, 20 августа Россия расширила на 73 человека список официальных лиц Украины, в отношении которых действуют персональные экономические санкции.

Под российские санкции попали, в часттности, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его первый зам Эмине Джапарова, а также советник министра энергетики Елена Зеркаль, глава Счётной палаты Валерий Пацкан и губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Всего в санкционном списке уже 922 человека. Санкции в отношении них предусматривают блокировку счетов и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод из неё капитала.

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