Генсек НАТО объявил о завершении миссии в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс завершил свою миссию в Афганистане. В настоящее время союзники остались только на территории аэропорта Кабула.

По словам Столтенберга, входящие в Альянс страны сделали все возможное, чтобы вывести всех военных, дипломатов и вернуть все оборудование. Он отметил, что каждая страна самостоятельно вывозила из Афганистана свое вооружение и оборудование. Что-то пришлось уничтожить, но что-то осталось на месте, добавил он.

Некоторые страны-союзники изъявили желание принять у себя афганцев, которые хотят покинуть Афганистан после прихода к власти талибов (организация "Талибан" признана террористической и запрещена в РФ). Эти государства готовы принять у себя афганцев временно или на более постоянной основе.

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