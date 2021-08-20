Военные Сил сопротивления террористам "Талибана"* освободили три района провинции Баглан в Афганистане. Об этом рассказал руководитель Министерства обороны бывшего правительства Бисмилла Хан Мохаммади.
Афганский генерал написал в Twitter:
"Сопротивление террористам "Талибана"* — мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление всё ещё живо".
Солдаты Афганистана ранили и убили десятки радикалов движения "Талибан"* в Баглане.
Напомним, что в провинции Панджшер формируется группа сопротивления талибам*. Военные под руководством вице-президента Амруллы Салеха сражаются с боевиками. Солдаты вернули район Чарикар в Парване.
Афганцы выражают протест не только с помощью оружия, но и через защиту национального флага. В Нангархаре 18 августа местные жители устроили акцию против бело-чёрных цветов "Талибана"*. Даже когда террористы стали стрелять, граждане продолжили удерживать свой флаг.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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