Силы сопротивления Афганистана отбили у талибов* три района

Военные Сил сопротивления террористам "Талибана"* освободили три района провинции Баглан в Афганистане. Об этом рассказал руководитель Министерства обороны бывшего правительства Бисмилла Хан Мохаммади.

Афганский генерал написал в Twitter:

"Сопротивление террористам "Талибана"* — мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление всё ещё живо".

Солдаты Афганистана ранили и убили десятки радикалов движения "Талибан"* в Баглане.

Напомним, что в провинции Панджшер формируется группа сопротивления талибам*. Военные под руководством вице-президента Амруллы Салеха сражаются с боевиками. Солдаты вернули район Чарикар в Парване.

Афганцы выражают протест не только с помощью оружия, но и через защиту национального флага. В Нангархаре 18 августа местные жители устроили акцию против бело-чёрных цветов "Талибана"*. Даже когда террористы стали стрелять, граждане продолжили удерживать свой флаг.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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